Vaccini, flash mob davanti al Comune: “I bambini non vanno discriminati”

Maschere e tute bianche “per far emergere l’invisibilità che vivono i nostri bambini, trattati non come se fossero persone ma entità”. Così un gruppo di genitori si è riunito per un flash mob davanti al Comune di Torino per rivendicare la libertà di scelta vaccinale e, dicono, “denunciare la discriminazione nei confronti dei bimbi che, nonostante la legge non lo preveda, verranno esclusi da scuola”.

IL MESSAGGIO DEI GENITORI CONTRO LA LEGGE LORENZIN

Un messaggio forte quello che vogliono far passare questi genitori, con cartelli al collo con un segnale di divieto su due bambini e la scritta “non possiamo entrare la legge Lorenzin discrimina” e due striscioni, “uniti per la libertà di scelta” e “il nazismo è tornato? Vogliono farci credere nuovamente che sia per il bene comune”.

“QUI PER DIFENDERE LA LIBERTA’ DI SCELTA”

“Non siamo qui per dire vaccini sì vaccini no – spiegano – tra noi ci sono anche genitori che hanno vaccinato. Siamo qui per difendere la libertà di scelta terapeutica e perché non possiamo accettare che i bambini siano discriminati”. Questo e il prossimo anno – dicono – dovevano essere transitori invece ci troviamo davanti a un vero ricatto sulla pelle dei bambini”. Dal Comune la protesta per dire no all’esclusione da scuola si è spostata poi sotto il palazzo della Regione.