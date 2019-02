Vaccini mal conservati, l’Asl To4 richiama i bambini

Non erano conservati alla temperatura corretta i vaccini somministrati dall’Asl To4 al poliambulatorio di Rivarolo Canavese la mattina dello scorso 5 febbraio. Per questo motivo, attivando la procedura prevista, tutte le famiglie dei bimbi vaccinati in quella sessione sono stati richiamati dall’azienda sanitaria. Lo ha comunicato oggi la direzione dell’Asl To4.

TEMPERATURE SOTTO ACCUSA

Il problema è stato riscontrato attraverso il sistema di registrazione delle temperature nel frigo contenente i vaccini. “Le temperature avevano leggermente superato quelle indicate dalle schede tecniche – confermano dall’azienda sanitaria – l’inconveniente ha riguardato esclusivamente le vaccinazioni della mattinata del 5 e non quelle del pomeriggio”.

NESSUN RISCHIO PER LA SALUTE

Secondo gli accertamenti non esistono rischi di salute dovuti a errori nello stoccaggio dei vaccini, ma di una riduzione della copertura vaccinale. Le famiglie sono state informate dell’accaduto e, su consiglio dei medici, i bimbi seguiranno un nuovo percorso vaccinale. “Le responsabilità circa una disattenzione che non può accadere saranno oggetto di un’accurata valutazione interna”, fanno sapere dalla direzione dell’Asl To4