Vaccini, Saitta: “No alla proroga dell’obbligo, pronti a ricorrere alla Consulta”

No alla proroga dell’obbligo vaccinale. Perché “sarebbe un passo indietro”. Lo afferma con forza Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e coordinatore della commissione Salute della conferenza delle Regioni. “Siamo pronti a ricorrere alla Consulta, in quanto la sanità non è materia esclusiva di competenza dello Stato. Serve un’intesa con le Regioni”.

Saitta indica le due vie da percorrere nel caso l’emendamento con la proroga dovesse essere approvato: “ricorrere alla Consulta oppure riprendere il lavoro sull’obbligo vaccinale che le Regioni avevano già fatto e poi interrotto per arrivare alla legge Lorenzin”.