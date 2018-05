Vaccini, un asilo a cielo aperto davanti al Comune: “Atto discriminatorio escludere i bimbi da scuola”

La protesta di un gruppo di genitori per “difendere la libertà di scelta vaccinale”

I loro bimbi sono stati esclusi da scuola perché non regola con i vaccini. E così un gruppo di genitori, insieme ai figli, ha deciso di realizzare un asilo a cielo aperto davanti al Comune di Torino.

Questa mattina sono spuntati sedie e tavolini e sono stati organizzati anche spettacoli teatrali e lezioni di baby yoga, con tanto di pranzo al sacco per “difendere la libertà di scelta vaccinale”.

“Escludere i bambini da scuola è un atto discriminatorio, un ricatto che non accettiamo” hanno detto i promotori dell’iniziativa. “L’obbligatorietà dei vaccini è una vergogna, un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio che vogliono imporre ai bambini per interessi politico economici nel nome di una scienza che scienza non è”.