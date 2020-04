«Il vaccino entro l’anno è una possibilità reale». Eparina nuova speranza

«Voglio essere ottimista: entro la fine dell’anno potrebbe davvero esserci il vaccino per tutti». Giovanni Di Perri, direttore di Infettivologia all’ospedale Amedeo di Savoia, segue con comprensibile interesse la “corsa” al vaccino cui stanno partecipando decine di laboratori di ricerca in tutto il mondo e al quale si è iscritta di diritto la Advent-Irbm di Pomezia che lunedì ha annunciato di essere pronta a dare il via alla sperimentazione su 550 volontari. «Per fortuna – spiega Di Perri – produrre un vaccino è una procedura più agile rispetto al passato e in questo caso ci sarà un iter accelerato. Ci avvantaggia il fatto che sarà sufficiente anche solo un vaccino che garantisca una protezione minima, in grado di non far evolvere l’infezione in forme gravi e rendere il problema amministrabile». L’azienda laziale ha annunciato che a settembre il vaccino potrebbe essere disponibile per medici, infermieri e forze dell’ordine. È una data credibile? «Sono fiducioso, credo che possa essere prodotto in tempi brevi. Quella di settembre potrebbe essere una fase sperimentale allargata e con un po’ di fortuna entro la fine dell’anno il vaccino potrebbe essere poi disponibile per tutti. Ovviamente servirà anche il tempo per produrlo ma immagino che le aziende farmaceutiche si stiano attrezzando anche per questo». I No Vax però non si arrendono e sul web lanciano proclami, dichiarandosi pronti a rifiutare anche il vaccino per il Covid-19.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++