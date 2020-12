Vaccino, si parte: oggi le prime 910 dosi consegnate in Piemonte [FOTO e VIDEO]

Sono arrivati poco dopo l’alba all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, scortati dai carabinieri, i vaccini che saranno distribuiti e somministrati oggi in dieci strutture del Piemonte, tra ospedali e rsa pubbliche, in occasione del Vaccine Day, giorno scelto dall’Unione Europea per dare il via simbolicamente alla vaccinazione contro il Covid. Sono 910 le dosi destinate al territorio piemontese, 210 al capoluogo e 80 a ciascuna delle altre strutture, che consentiranno l’immunizzazione di altrettante persone, esclusivamente tra operatori del servizio sanitario regionale, ospiti e personale delle Rsa.

Il pacco contenente le prime dosi è stato consegnato a Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie infettive dell’ospedale che sarà anche il primo a farsi vaccinare. Entro le 9 i vaccini, a bordo di mezzi della protezione civile, saranno portati nelle diverse strutture della regione, scortati dalle forze dell’ordine.

Oltre all’ospedale Amedeo di Savoia, a Torino le vaccinazioni partiranno anche alla Città della Salute – Molinette, al Mauriziano e al San Giovanni Bosco. Nel resto del Piemonte saranno coinvolti ad Alessandria l’ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, ad Asti la casa di riposo “Città di Asti”, nel cuneese l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e la Rsa “La Residenza” di Rodello. Infine, a Novara l’ospedale Maggiore della Carità e la Rsa “De Pagave”.

Dopo essere arrivati all’aeroporto di Linate dallo Spallanzani di Roma, i vaccini destinati al Piemonte sono stati custoditi nella notte al Primo Reggimento Carabinieri di Moncalieri e di lì portati poco fa all’Amedeo dove è in corso la suddivisione per lo smistamento verso tutte le strutture interessate.