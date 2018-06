Vade retro, Senofonte!

Finisce la scuola, e per molti genitori sorge il problema: dopo le medie, quale scuola superiore scegliere? La spendibilità del diploma, specie in momenti di crisi come questo, induce a scelte pratiche. Infatti l’alberghiero ha più che raddoppiato le iscrizioni, che negli altri licei sono in calo, specialmente nel classico.

Quest’ottica impedisce di vederne la grande potenzialità: insegnare a pensare, a interpretare, a ragionare su ciò che si legge e comprenderlo, inserendolo in un contesto. Chi arriva a padroneggiare latino, greco, matematica e filosofia può dedicarsi senza problemi a studiare qualunque altra cosa. Già Platone diceva che è essenziale insegnare ai bambini ad astrarre. Invece nell’Italia attuale si tende a emarginare i pensanti e i geni capaci di innovare, in favore dei meri esecutori.

Il calo delle iscrizioni al classico segnala una società che non investe e non riconosce competenze che non siano immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, anche se sono preziosissime sul piano della cultura, della comunicazione e della conseguente gratificazione personale. Far fare il classico a un figlio oggi è un azzardo proprio perché imparerà a ragionare, e questo sarà un peso inutile quando dovrà solo obbedire. Pensare è un atto rivoluzionario.

Isaac Asimov scrisse nel 1980: “L’anti-intellettualismo si è insinuato come una traccia costante nella nostra vita politica e culturale, alimentato dal falso concetto che democrazia significhi “la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza”. Chi ha fatto il classico, invece, dirà sempre, come Socrate “la mia conoscenza è consapevolezza di ignoranza”. Ecco: la differenza è tutta lì.

