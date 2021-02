“Vado fuori a fumare” e tenta la fuga: arrestato per droga il titolare di una gastronomia

Venerdì sera, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso una gastronomia di corso Principe Oddone per la segnalazione di un furto di energia elettrica che successivamente non troverà, però, riscontro.

Dopo aver fatto ingresso nel locale, gli agenti hanno notato in una sala attigua due persone che consumavano alimenti e bevande e una terza persona che dichiarava di essere il gestore. Durante la fase di identificazione, i due ospiti sono stati trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente. In questo frangente, all’improvviso il titolare ha acceso una sigaretta e si è recato all’esterno per fumare.

Uno dei poliziotti lo ha richiamato ma l’uomo, una volta all’esterno, prima ha accelerato il passo e poi si è dato alla fuga in via Brindisi, inseguito dall’agente. L’esercente, prima di essere fermato, ha gettato per terra due blocchi rettangolari, poi risultati contenere una quarantina di grammi di sostanza cannabinoide. Nel locale gli agenti troveranno poi un bilancino di precisione e una mazza da baseball.

Alla luce dei fatti il gestore dell’esercizio, un italiano di 28 anni, è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente e denunciato per il possesso della mazza da baseball. Una delle altre due persone presenti nel locale, una cittadina marocchina di 31 anni è stata invece denunciata in stato di libertà per non aver ottemperato a un ordine di espulsione.