Vaffanponte

I 5stelle sono un popolo naïf che viveva sul Web aizzato da un bravo comico che si credeva anche un bravo politico. Uno così misurato e intellettuale da aver adottato per il movimento uno slogan icastico e colto: vaffa… Hanno inventato anche i “vaffa day”, giornate di puro cabaret in cui i giovani (perlopiù) attivisti attaccavano tutto e tutti, dalle multinazionali alle banche, dai politici alla Ue, proponendo come alternativa costruttiva il loro slogan. Fu così che, vaffa oggi e vaffa domani, capirono come vanno da millenni le cose in politica. Non che abbiano letto di Cicerone e Verre, ma qualcuno gli deve aver raccontato del comandante Lauro che regalava prima del voto la scarpa sinistra e la destra dopo, e loro han copiato. Han preso valanghe di voti promettendo agli italiani nullafacenti uno stipendio gratuito. Ora però, giunti al governo, mostrano i loro limiti. Un loro ministro, quello dei Trasporti Toninelli, parlando alle Tv del nuovo ponte Morandi, ha detto: «L’obiettivo non è solo di rifarlo bene, ma di renderlo un luogo vivibile, un luogo d’incontro in cui le persone possono vivere, giocare, mangiare». L’ansia di rubare la scena mediatica al tonitruante Salvini ha giocato un brutto tiro al ministro grillino. Ve li vedete, i genovesi, tutti sul nuovo ponte a far pic nic fra i Tir coi bimbi che giocano al pallone scartando le auto? Dice: ma lui intendeva sotto. Ah, sì? Una bella Disneyland sotto il ponte, con piscine e ottovolanti? Ottimo. Sapendo come costruiscono i ponti in Italia, ci sarà la ressa per andarci. Così è tornato il boomerang. Da tutta Italia, e dai social, è rimbalzata sul ministro l’eco possente dello slogan grillino