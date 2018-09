Vaga in tangenziale e tenta di aggredire gli agenti: denunciata 20enne

In stato confusionale sulla terza corsia

Vagava in stato confusionale sulla terza corsia della tangenziale Nord di Torino, mettendo seriamente a repentaglio la propria incolumità e anche quella degli automobilisti e dei viaggiatori.

Una ventenne di nazionalità ungherese è stata fermata e soccorsa ieri sera dalla polizia stradale, che per metterla in salvo ha anche bloccato il traffico sulla trafficata arteria per alcuni minuti.

Alla vista degli agenti la giovane, cappuccio della felpa sugli occhi, ha cercato addirittura di aggredirli ed è stata dunque denunciata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sua presenza era stata segnalata dagli operatori della viabilità.