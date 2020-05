Ecco Vagnati: “Tutti uniti per il Toro, saranno gli altri a doversi preoccupare di noi”

Il nuovo responsabile dell'area tecnica granata si presenta in conferenza stampa: "Abbiamo una grande squadra, ciò che ha fatto l'anno scorso è sotto gli occhi di tutti"

Il presidente Cairo: "Fiducia in Longo e nella rosa. Playoff e playout? Sbagliato cambiare in corsa"

Presentazione ufficiale per Davide Vagnati. Il nuovo responsabile dell’area tecnica del Torino, già al lavoro da alcuni giorni, svela programmi e obiettivi in vista della ripresa del campionato e del difficile sprint salvezza.

“Vagnati è giovane e molto voglioso di fare bene”, lo introduce il presidente Urbano Cairo che ha parole di stima anche per Moreno Longo: “Stima grande nei suoi confronti e appoggio totale. Il lavoro di Davide Vagnati al fianco del mister e della squadra potrà portare ottimi risultati”.

Bocciatura, invece, per l’ipotesi playoff e playout che sta prendendo sempre maggior consistenza col passare dei giorni: “Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa buona e giusta”, taglia corto il presidente granata.

Parola poi a Vagnati: “In settimana ho cercato di conoscere l’ambiente e trasmettere il mio entusiasmo”, racconta l’ex ds della Spal. “Io non sono preoccupato: credo che il Toro abbia una grande squadra. Quello che ha fatto l’anno scorso questo roster è sotto gli occhi di tutti. Saranno gli altri a doversi preoccupare di noi quando ci affronteranno”.

Quindi un appello alla coesione e una richiesta ai tifosi: “Ora bisogna fare i punti e mettere squadra e staff tecnico nelle condizioni di raggiungere l’obiettivo. Chiedo a tutti di stare vicino a questi ragazzi”.