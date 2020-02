“Vai via, virus”: donna di origini cinesi aggredita a Torino

La quarantenne ha sporto denuncia: insultata e colpita in pieno giorno da una coppia di esagitati

Medicata in ospedale, la prognosi è di alcuni giorni

Dopo quella dei giorni scorsi ai danni di una coppia di giovani, altra aggressione ai danni di una cittadina di origine cinese a Torino. Una donna di 40 anni è stata prima insultata e poi colpita da una coppia in pieno centro e in pieno giorno.

Secondo quanto ha riferito dopo essersi fatta medicare in ospedale, gli aggressori l’avrebbero prima apostrofata in malo modo – “Vai via, cinese virus” – e poi le avrebbero provocato lesioni. La prognosi è di alcuni giorni.

La donna ha sporto denuncia e sull’episodio indagano gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. Mentre in città aumentano preoccupazione e incertezza, alimentate dalle ultime notizie sul Coronavirus.