Val Chisone, scomparso un cercatore di funghi: da 3 giorni non si hanno sue notizie [LE FOTO]

Il 79enne Bartolomeo Allasia disperso in una zona boschiva sopra Villar Perosa. Per le ricerche impiegato anche un elicottero

ORE DI ANSIA PER LE SORTI DELL'ANZIANO

Non si hanno più sue notizie da domenica. Aveva scritto su un biglietto, ritrovato oggi dalla donna delle pulizie, che sarebbe andato a cercare funghi, ma non è più rientrato a casa.

I vigili del fuoco di Pinerolo e i volontari di Luserna San Giovanni, insieme alla squadra speleo-alpino-fluviale (Saf), al soccorso alpino e ai carabinieri, stanno cercando il 79enne Bartolomeo Allasia, di Villafranca, disperso in una zona boschiva sopra Villar Perosa, in Val Chisone. Per le ricerche è stato impiegato anche un elicottero del nucleo Piemonte.