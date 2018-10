Val Chiusella, la “piccola Colombia”. Scoperta altra piantagione di droga

Rueglio La Val Chiusella come una piccola Colombia. Qui non ci sono le foreste e neanche le Ande ma quello che invece non manca, proprio come nel paese sud americano, sono le piantagioni di droga. L’ennesima, l’ultima di una lunga serie, l’hanno scoperta i carabinieri della compagnia di Ivrea a Rueglio.

La coltivazione abusiva di marijuana era in una abitazione privata trasformata in un laboratorio domestico per la produzione di droga. Alcuni giorni fa, i militari hanno perquisito l’abitazione di G.G., 42enne già noto alle forze dell’ordine, trovando nella camera da letto dell’uomo diversi contenitori con 583 semi di marijuana e 22 grammi di marijuana in un barattolo nascosto sotto il letto. Successivamente, nel sottotetto dell’abitazione, è stato scoperto un vero e proprio laboratorio, adibito all’essiccazione di numerose porzioni di piante di cannabis appese a fili di nylon, ben suddivise e contraddistinte secondo le varie tipologie di seme. Nello stesso luogo c’erano anche 59 scatole e secchielli contenenti infiorescenze di marijuana, anch’essi suddivisi per tipologie, con varie indicazioni riportate su nastro adesivo. Sono stati quindi sequestrati in tutto 22 chili di marijuana. Infine, in una serra che si trovava in un terreno a poca distanza, c’erano diverse piante di cannabis, alcune in vaso e altre nel terreno, di altezza compresa tra i 90 centimetri e i due metri. In un altro terreno di proprietà dell’uomo sono state rinvenute e sequestrate altre tre piante di cannabis. Piante, sostanza stupefacente e materiale sono stati sottoposti a sequestro da parte dei carabinieri che hanno poi provveduto ad arrestare l’uomo per coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In poco più di un mese i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno sequestrato oltre 24 chili di sostanze stupefacenti e decine di piante di cannabis nella zona. Nel 2018 a Rueglio, Alice Superiore e Vico i carabinieri hanno scoperto numerose piantagioni di diverso tipo, con decine di piante per molti chili di sostanza stupefacente. «La questione è seguita dai carabinieri – ha dichiarato il sindaco di Rueglio, Gabriella Lafaille – noi amministratori possiamo fare ben poco, certo che non è una buona nomea per la nostra stupenda valle».