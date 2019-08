Val d’Ala, pastore disperso: ricerche in corso

Era andato al pascolo con il suo gregge, come ogni giorno, al Pian della Mussa, ma ieri sera non è tornato a valle: così è scattato l’allarme.

Dal rifugio di Ciriè, a circa 1.800 metri d’altitudine, di solito saliva oltre i duemila metri per far pascolare il gregge e di sera tornava a valle. Si tratta di un uomo di 45 anni di origini rumene, scomparso ieri sera da Balme. Sono attualmente in corso le operazioni dei tecnici del soccorso alpino e speleologico del Piemonte e dei vigili del fuoco. Impiegato anche l’elicottero per estendere i controlli.