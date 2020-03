Val della Torre, telecamere e cani a difesa del fortino della droga: 25enne in manette [VIDEO]

Quattro cani e telecamere per blindare la sua abitazione, il fortino dello spaccio. Così un pusher aveva dato vita a una florida vendita di marijuana nel suo appartamento a Val della Torre, nel Torinese.

I carabinieri della compagnia di Rivoli, in collaborazione con i colleghi dei forestali, intervenuti per la probabile presenza di cani all’interno della casa, si sono presentato dall’uomo con un decreto di perquisizione allo scopo di verificare la regolarità dell’impianto di videosorveglianza, ma l’obiettivo dei militari era un altro: entrare nel fortino della droga.

Il proprietario, un 25enne con piccoli precedenti penali, teneva in casa tre pitbull e un Jack Russel, per proteggere la sua attività illegale e forse anche per intimorire gli acquirenti, a cui probabilmente vendeva le dosi.

Quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta, il giovane ha aperto senza alcun problema ma i suoi cani hanno impedito l’accesso ai militari in casa. Dopo una breve trattativa, il proprietario ha messo in sicurezza gli animali e i carabinieri hanno iniziato la perquisizione.

Nell’appartamento i militari dell’Arma hanno sequestrato quasi 12 chilogrammi di marijuana, bilancini e bustine in cellophane per il confezionamento della droga. Nella stanza da letto i carabinieri hanno poi trovato anche una pistola Sturm Ruger calibro 357 Magnum, con 2 cartucce dello stesso calibro e 10 proiettili calibro 38.

All’arrestato è stata quindi contestata la detenzione illegale dell’arma e delle munizioni, non avendo alcun titolo a possedere la pistola.

Quest’ultima, in passato, era appartenuta a un uomo deceduto nel 2000, per questo motivo i militari faranno altri accertamenti per capire in che modo il giovane ne sia venuto in possesso.