Val di Susa. Incidente sulla SSP24, tre vetture coinvolte: morta una donna [VIDEO]

Tragedia nel pomeriggio di oggi in Val di Susa, sulla statale SSP24. Tre auto, infatti, sono rimaste coinvolte in un maxi-incidente avvenuto all’altezza di San Giorio, in borgata Malpasso.

Tra le persone coinvolte nello scontro ha avuto la peggio una donna che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte: è morta sul colpo. Ferito anche un altro automobilista, estratto dalle lamiere ed affidato alle cure dei sanitari che lo hanno portato in elicottero al centro medico più vicino. Sul posto i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone ed i carabinieri.