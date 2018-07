Val di Susa, ritrovato l’anziano escursionista disperso nei boschi del parco Orsiera

E’ stato ritrovato sano e salvo l’anziano escursionista disperso nei boschi del parco Orsiera, in Val di Susa, e di cui da ieri si erano perse le tracce. I vigili del fuoco e il Soccorso Alpino lo hanno cercato incessantemente. L’uomo, 79 anni, nella mattinata di venerdì 13 luglio era uscito di casa per una tranquilla escursione in Val di Susa, a spasso con il proprio cane.

PERSE LE TRACCE NELLA ZONA DI BUSSOLENO

Secondo la ricostruzione, era diretto verso il Colle del Sabbione, ma le sue tracce sono andate perdendosi pian piano. La zona in cui si sono concentrate le ricerche è quella di Bussoleno, e l’ultimo avvistamento risultava essere verso il rifugio alpino Toesca, dopodiché non si erano più avute notizie dell’anziano scomparso.

TROVATO NEI PRESSI DEL RIFUGIO AMPRIMO

L’escursionista è stato individuato nella tarda mattinata di oggi in zona Balmetta, nei pressi del rifugio Amprimo nel comune di San Giorio di Susa.