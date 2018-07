Val di Susa, scomparso un anziano escursionista

I vigili del fuoco e il Soccorso Alpino sono a lavoro da ieri per ritrovare un anziano, 79 anni, che nella mattinata di venerdì 13 luglio era uscito di casa per una tranquilla escursione in Val di Susa, a spasso con il proprio cane.

PERSE LE TRACCE NELLA ZONA DI BUSSOLENO

Secondo la ricostruzione, l’uomo, con il suo animale domestico, era diretto verso il Colle del Sabbione, ma le sue tracce sono andate perdendosi pian piano. Più in particolare, ci troviamo nella zona di Bussoleno, e l’ultimo avvistamento risulta essere verso il rifugio alpino Toesca, dopo il quale non si hanno più notizie del 79enne, tutt’ora disperso.

Sarà una corsa contro il tempo ora per i soccorritori per riportare a casa sano e salvo l’anziano e il suo amico fidato.