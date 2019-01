Val di Susa, chiodi davanti porta casa sindaco sì-tav: indagano i carabinieri

Ventisei chiodi a quattro punte sono stati ritrovati davanti alla porta dell’abitazione di Silvano Ollivier, sindaco di Chiomonte, in Valle di Susa. A denunciare l’episodio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, è stato lo stesso primo cittadino che ieri ha partecipato al flash mob a favore della Torino-Lione.

I carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di risalire agli autori del gesto. Il sospetto è che si tratti di un gesto intimidatorio per le sue posizioni a favore della Tav.

OLLIVIER: “ATTO IMBECILLE”

“Un atto vile e di disperazione. Un gesto fatto da chi si trova davanti tanta gente che era in silenzio e che prende coraggio”. Queste le parole di Ollivier, che continua: “Mi sono spaventato”, ammette il primo cittadino, che si è accorto dei chiodi quando è uscito di casa per recarsi alla manifestazione.

“Mi ha avvisato il sindaco di Gravere, Piero Franco Nurisso, che era passato a prendermi con l’auto per accompagnarmi a Torino“. I chiodi erano davanti al cancello di casa, e non conficcati alla porta d’ingresso come appreso in un primo momento. “Erano ventisei: dodici a destra e dodici a sinistra, proprio sul vialetto fuori dal garage – spiega -. Passandoci sopra, avrei bucato tutte e quattro le gomme. Un gesto intimidatorio? Di certo non posso fermare io la Tav, non è in mio potere, anche se non cambio idea sulla sua utilità. Quindi perché intimidirmi? E’ un atto imbecille”.