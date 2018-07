Controlli straordinari dei carabinieri in Val Susa, in occasione in occasione del Festival Alta Felicità a Venaus. Il bilancio è di un arresto e sette persone denunciate per droga e guida in stato di ebbrezza.

In manette è finito un senegalese, sorpreso con 30 dosi di crack e 50 grammi di cocaina. Tra i denunciati, anche tre ragazzini che avevano marijuana e hashish. Nell’operazione sono stati impiegati venti militari, in azione a Susa, Bussoleno, Mompantero e Venaus.