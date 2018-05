Massiccia adesione al corteo No Tav in bassa Valle di Susa. In migliaia stanno partecipando alla marcia che Rosta arriverà fino ad Avigliana.

Presenti anche alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e diversi esponenti grillini del Comune di Torino. A guidare il corteo i sindaci di diversi paesi della valle.