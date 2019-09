Val di Susa, sgominata la banda del dress code [FOTO e VIDEO]

I carabinieri della compagnia di Susa hanno arrestato 18 persone per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente: trasportavano le sostanze ben vestiti, a bordo di auto pulite.

L’organizzazione imponeva ai propri componenti, per non destare sospetti, un “dress code” nonché un “codice di condotta” durante i viaggi in macchina: camicia sempre stirata, barba rasata, auto nuove e pulite, obbligo di usare esclusivamente telefoni criptati e soprattutto dovevano viaggiare ad una velocità regolare per non essere fermati durante i normali controlli.

Nel corso delle indagini, durante le quali sono già stati sequestrati 28 kg di sostanza stupefacente, tra cocaina, hashish ed marijuana, i carabinieri hanno accertato che i pusher smerciavano la droga dalla Val di Susa fino ai quartieri della movida del capoluogo piemontese, importata dalla Spagna e dall’Olanda per mezzo di corrieri di assoluta fiducia.

