Valanga killer nel Vercellese: travolta comitiva di amici. Morto snowboarder

Tragedia in alta quota, questa mattina, in alta Valsesia nel Vercellese. E’ accaduto ai 3mila metri del passo del Civera, ad Alagna,dove una slavina si è staccata provocando la morte di uno snowboarder.

IN TRE SONO RIUSCITI A SALVARSI

La valanga killer si è abbattuta su un gruppo di 4 scialpinisti, in quel momento impegnati in una fase di discesa fuoripista con lo snowboard tra la Val d’Olen e la Val d’Otro. In tre sono riusciti a salvarsi (due sono stati coinvolti solo in parte e sono usciti da soli dalla neve, mentre un terzo è sceso a valle alla ricerca del segnale telefonico), ma uno di loro non ce l’ha fatta ed è stato sepolto.

ELIAMBULANZA SUL POSTO

L’allarme è stato lanciato alle 12.40, quando la centrale operativa ha inviato sul posto un’eliambulanza del 118 con a bordo un tecnico e l’unità cinofila del Soccorso Alpino. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, la valanga era divisa in due lingue. I tecnici hanno iniziato le ricerche in un punto, mentre l’elicottero è sceso ad Alagna per recuperare altri due tecnici del soccorso alpino e della guardia di finanza.

INDIVIDUATO SOTTO LA NEVE

Questa seconda squadra è stata portata sull’altra propaggine della valanga, che ha subito trovato il corpo del disperso grazie all’apparecchio Artva di cui il malcapitato era dotato.

E’ DECEDUTO IN OSPEDALE

Con la testa a circa 60 centimetri di profondità, l’uomo, 32 anni, è stato estratto dalla neve: i tecnici del Soccorso alpino hanno lavorato quasi un’ora per tirarlo fuori. Stabilizzato, lo snowboarder è stato caricato a bordo dell’elicottero e quindi trasportato, in condizioni gravissime (in codice rosso), all’ospedale di Borgosesia, dove tuttavia i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. L’uomo è morto poco dopo il ricovero.