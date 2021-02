Valanga nel Cuneese: non ce l’ha fatta lo scialpinista 46enne travolto ieri in Valle Maira

DRAMMA IN ALTA QUOTA

Travolto e ucciso da una valanga. Non ce l’ha fatta Maurizio Orlandin, 46 anni, lo scialpinista di Omegna (Verbania), rimasto vittima di un tragico incidente in alta quota, mentre si trovava con altri 10 compagni nel territorio del comune di Acceglio, in Valle Maira, sulle Alpi Cuneese.

TRAVOLTO DA UNA VALANGA

L’uomo, vicepresidente del Cai di Omegna e maestro di sci, è stato travolto da una valanga staccatasi a quota 2.800 metri, lungo la dorsale che unisce il monte Sautron e la Rocca Praboccia.

SOCCORSO IN CONDIZIONI GRAVISSIME

Il blocco di neve si è distaccato precipitando a valle per circa 150 metri. Dopo essere stato soccorso dall’equipe del Soccorso Alpino, lo sfortunato 46enne è stato elitrasportato all’ospedale Molinette di Torino dove è giunto in condizioni disperate. Si è spento nel pomeriggio, nel reparto di rianimazione del nosocomio torinese.