Valdocco, principio d’incendio su un tram: nessun ferito [FOTO]

Fuoco a bordo di un mezzo in prossimità del rondò della Forca: subito spento da personale del GTT

Paura e tensione in mattinata a bordo di un tram a Torino, in zona Valdocco. Un principio d’incendio ha interessato un mezzo in prossimità del Rondò della Forca. Un fitto fumo si è sprigionato dal tram, visibile anche a distanza.

L’incendio non ha provocato alcun ferito (al momento dell’incidente, nessun passeggero era a bordo) ed è stato spento da personale del GTT, intervenuto prontamente. Da chiarire le cause che lo hanno provocato e da quantificare i danni arrecati.

Dopo le operazioni di spegnimento del fuoco, il tram è stato messo in sicurezza da personale dei vigili del fuoco e spostato su un binario morto. Nei mesi scorsi gli episodi di mezzi GTT in fiamme in città sono stati numerosi e hanno portato all’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Torino.