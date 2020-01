Valentina Gallego, la colombiana “caliente”

È originaria di Medellin, la stessa città di Pablo Escobar. Le armi pericolose di Valentina Gallego, però, sono decisamente diverse rispetto a quelle del signore indiscusso dei narcos.

Un fisico mozzafiato, ad esempio, e un sorriso che stende al primo sguardo. Le stesse armi vincenti che la splendida modella colombiana utilizza per catturare clic e like sui social e applausi in passerella.

Il suo profilo Instagram, non a caso, si avvicina ai 700mila follower e il numero lievito costantemente di giorno in giorno. Anche grazie alle foto conturbanti postate con orgoglio e compiacimento dalla procace star sudamericana.