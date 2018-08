Valentina Vignali in versione Madre Natura?

Le ultime foto sul suo profilo Instagram hanno fatto davvero strabuzzare gli occhi a tutti i suoi numerosissimi fan. Valentina Vignali, la cestista più sexy del web, ha confessato di volersi presentare al casting per la prossima edizione di Ciao Darwin nei panni (molto succinti) di Madre Natura, con tanto di video hot in micro-costume e…cetriolo.

La splendida atleta italiana, del resto, non è nuova a scatti ad altissima temperatura. Per tutta l’estate ha tenuto nota dei suoi spostamenti con foto in perizoma o in abiti ‘vedo-non vedo’, tutte estremamente seducenti.

Ora Valentina per gli ultimi bagni d’estate ha scelto la magnifica Cipro ed è proprio tra quelle acque cristalline, dove nacque Venere, che ha deciso di mostrarsi in tutta la sua conturbante bellezza. Sì, i numeri per essere la nuova Madre Natura ce li ha proprio tutti.