Valentino Rossi romantico. Auguri social alla fidanzata

L’unica gioia nella vita di Valentino Rossi? La sua Francesca, perché almeno con lei non ci sono brutte sorprese. E se il contratto del Dottore con la Yamaha scadrà il prossimo anno, quello con la sua attuale compagna ha invece il sapore dell’eternità. Lo dimostra anche la festa per il compleanno della Novello che ha tagliato il traguardo dei suoi primi 26 anni. «Buon compleanno Amore», ha scritto Valentino – prima volta per lui – sui social di fianco a un post nel quale pubblica alcuni degli scatti di coppia più belli. «Grazie amore mio», risponde subito lei, senza dimenticare emoticon a forma di cuori. E poco dopo Francesca ha anche condiviso su Instagram il regalo del fidanzato: un enorme mazzo di rose rosa.

Già domenica sera in realtà la coppia aveva festeggiato insieme. Lo testimoniano alcune Instagram Stories condivise da Francesca e dagli invitati al suo party. Brindisi, palloncini e torta alla frutta, con il suo Valentino accanto perché per una volta libero da impegni in pista. «Questa foto ma mi rappresenta tantissimo perché si vede la mia felicità… Grazie a tutti per gli auguri, grazie per i bellissimi pensieri che mi avete dedicato.. Grazie ai miei amici per la festa stupenda e Grazie al mio Amore», ha scritto lei.

Progetti importanti insieme ce ne sono, il primo ad averlo confermato è proprio Rossi. Ai microfoni di Radio 1 qualche tempo fa aveva confessato i suoi sogni: «Quasi tutti i miei amici si sono sposati, di recente sono stato il super testimone di Uccio e Carlo, si fidano di me». Quindi è ora di mettere su famiglia? «Figli sì, mi piacerebbe averne. Penso che se va tutto bene uno lo farò, mi prendo ancora un po’ di tempo perché adesso non riuscirei a conciliare questa vita con quella di babbo». E lo farà con Francesca Sofia Novello, al suo fianco da un paio d’anni, il pensiero non lo spaventa: «Ho forse trovato la persona giusta. Ho una fidanzata fantastica, ed è giovane. A chi vorrei assomigliasse? A mia madre. Io assomiglio a lei. Mio padre Graziano è estremo. La Stefi invece più malleabile, ha gli occhi azzurri. Sarebbe bello avesse l’educazione di mia mamma, io mi sento più vicino a lei».Lei ne ha fatti 26, lui è arrivato a 40, ma non se li sente: «Sono contento perché sono un quarantenne in forma come fisico e come animo. A 20 o 30 anni, quelli di 40 ti sembrano vecchissimi ed è vero. Io sono vecchio per il lavoro che faccio, ma nella vita di tutti i giorni sto bene. Prima però c’era più leggerezza. Adesso siamo sempre live, soprattutto noi famosi, è impossibile essere in un posto senza che tutti lo sappiano. A me invece piace la privacy».