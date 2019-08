Valenza, anziana aggredita da pitbull: è grave

Una pensionata di 72 anni è stata aggredita da un pitbull in un condominio in via Mazzini, a Valenza e rischia di perdere le mani.

Non si conosce bene la dinamica dell’aggressione ma sembra che sia la donna sia il proprietario del cane vivessero nello stesso condominio.

Soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale di Alessandria è stata poi trasferita al Cto di Torino. La polizia municipale di Valenza indaga per ricostruire l’aggressione. Il pitbull è stato rinchiuso nel canile convenzionato con il Comune.