Valeria contro tutti, ma la star è lei

Ci voleva lo sbarco di Valeria Marini per dare un minimo di brio all’“Isola dei Famosi” 2018, altrimenti ricordata solo per il presunto caso del “canna-gate”. Il reality di Canale 5 è stato rivitalizzato in parte dalla verve della showgirl romana che in pochi giorni ha già trovato modo di fare pace e litigare ancora con la sua “sosia”, Francesca Cipriani, ma anche di farsi una nuova nemica di peso come Alessia Mancini.

Per nulla strano tra due donne forti e di personalità come loro anche se ufficialmente Valeria è in Honduras soltanto come ospite e non per mescolarsi ai concorrenti anche se nelle ultime ore ha minacciato seriamente di andarsene anche prima del tempo proprio per i continui litigi con le donne. Quelli con la Cipriani erano ampiamente scritti, come se tra le due ci sia un tacito copione da recitare.

Un paio di notti fa, mentre tutti cercavano di dormire, Marini e Mancini hanno avuto l’ennesimo confronto a voce sostenuta e la terza incomoda è intervenuta rimproverandole e chiedendo di essere più educate per rispetto degli altri. «E quando la alzi tu la voce – ha risposto Valeria – che sembri una cornacchia? Una cornacchia scornacchiata, una tarantola. E basta adesso. Non ho alzato la voce, stavo solo rispondendo».

Ma da cosa nasce il contrasto tra la vulcanica Stella della tv italiana e l’ex Velina, oggi felicemente sposata con Flavo Montrucchio? Alla Marini non piace, da sempre, essere comandata e ha l’impressione che invece Alessia voglia fare la “capetta”, come l’ha definita lei stessa.

Un primo avviso è arrivato quando la Mancini l’ha accusata di non essere stata attenta al fuoco: «Abbi pazienza, sai sempre tutto tu, fai tutto tu. Non è così, mi dispiace per te. Non risulti nemmeno tanto simpatica. Non sono ironica, sono sincera, a differenza tua, che calcoli tutte le cose che dici e che fai. Ti sei permessa di dire che mi sono addormentata e ho fatto spegnere il fuoco, grossa bugia. Non mi faccio prendere in giro da te».

E successivamente ha ribadito il concetto anche agli altri: «Alessia ha questa sindrome del capetto. Le dà fastidio che io stia qua perché io sono un elemento forte». Quanto starà ancora non lo sappiamo, lo scopriremo probabilmente questa sera in diretta ma, intanto, Jonathan e Simone Barbato sono già letteralmente caduti ai suoi piedi: il primo ha curato l’insolazione che ha colpito Valeria in uno dei suoi lati migliori, il secondo non fa un passo se non per seguire lei. Difficile chiamarli uomini-zerbino, ma certo il fascino della Valeriona nazionale ha colpito ancora.