In Valle già previste tre marce. Torna la paura di nuovi scontri

L’annuncio è arrivato ieri sera ma gli appuntamenti in Valle sono fissati già da tempo. Proprio questa settimana infatti a Venaus, come ogni estate, è in programma il Festival Alta Felicità, tradizionale appuntamento dei No Tav per ribadire il proprio no alla Torino-Lione a suon di musica, convegni e marce. E proprio le marce a Chiomonte, per le quali c’era già un preallarme dopo gli scontri dell’altra settimana alle reti del cantiere, ora costituiscono una nuova fonte di preoccupazione. La rabbia del movimento per la promessa tradita dei 5 Stelle, eletti anche con il voto dei valsusini che avevano creduto davvero che i grillini avrebbero bloccato la grande opera, potrebbe sfogarsi ancora una volta contro il cantiere di Chiomonte e gli agenti chiamati a difenderlo.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++