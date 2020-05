Valle Orco. Corrente travolge e uccide canyonista durante una discesa

Sul posto c'era anche una seconda persona, illesa. Seconda vittima per incidenti in montagna nella giornata di oggi

Altro dramma in montagna nel Torinese, in Valle Orco. Un canyonista è morto dopo un incidente durante una discesa. Illeso il compagno, che si trovava sul posto al momento dell’accaduto.

COSA E’ ACCADUTO

L’episodio si è verificato nel pomeriggio. I due sono stati travolti da un’ondata mentre si trovavano in discesa in un torrente del Vallone di Piantonetto, sopra Locana. L’amico è riuscito a mettersi in salvo, mentre l’altro non ce l’ha fatta. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno effettuando le operazioni di recupero del corpo. Si tratta della seconda vittima in montagna dopo lo scialpinista morto nelle valli di Lanzo.