VALLETTE IN MOSTRA. Dai palazzoni popolari allo spirito di squadra: «I nostri primi 58 anni»

Il quartiere popolare di Torino, raccontato a partire dalle sue origini. Dai primi mattoni posati per la costruzione delle case fino all’assegnazione delle stesse, dal taglio del nastro avvenuto nel novembre di 58 anni fa, anno 1961, alla vita nelle scuole e per la strada. “Raccontare il Quartiere” è la mostra che conclude il progetto “Qui Abito” e ripercorre la storia della comunità delle Vallette. Fino al mese di gennaio sarà visitabile presso l’istituto comprensivo Turoldo di via delle Magnolie 9, dopodiché verrà allestita all’interno della Casa del quartiere, in piazza Montale 18/A. Curata da Cliomedia Public History, si tratta di una mostra ipertestuale con interviste audio-video realizzate dai ragazzi della scuola Turoldo nel corso di laboratori scolastici a 16 “testimoni” del quartiere.

