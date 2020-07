Vallette, piano straordinario da 1,47 milioni: così rinasce il quartiere

La sindaca Appendino: “Un altro importante segnale concreto di rilancio per questo quartiere e per i suoi cittadini”

1,47 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Vallette di Torino. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino su Facebook: “Si tratta di un piano straordinario di rigenerazione urbana che prenderà vita a partire da questo autunno e che fa parte di azioni previste dal piano di rilancio delle periferie, AxTO” scrive.

TUTTI GLI INTERVENTI (dalla pagina Facebook di Appendino):

SPAZIO PUBBLICO

Riqualificazione Piazza Montale,

Riqualificazione area Mughetti/Pervinche

Risistemazione collinette ex cavalcavia pedonali;

Piazzale Don Pollarolo: ridefinizione area mercatale e rinaturalizzazione del suolo;

Attraversamenti pedonali,

Messa in sicurezza area box interrati;

Manutenzione straordinaria facciata anagrafe;

Street art su cabine elettriche;

CASA

Promozione interventi di riqualificazione immobili;

Coabitazioni solidali intergenerazionali;

IMPRESA E COMMERCIO

Agevolazioni per nuove attività;

FaciliTO Vallette;

SCUOLA E CULTURA

Bibliobus;

Bando contributi per iniziative socio culturali;

Progetto inclusione per i bambini residenti presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno;

Eventi nel parco;

COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE

Assistenza tecnica e accompagnamento sociale;

Casa del Quartiere Vallette;

Patto di collaborazione Scuola Turaldo,

Orti Urbani;

Vallette non discrimina;

Azioni per i giovani.

“Si tratta di 5 assi tematici volti a migliorare lo spazio pubblico e a promuovere quella riqualificazione materiale e immateriale che riteniamo sia inscindibile nel rilancio di un quartiere – aggiunge Appendino -. Conosciamo bene le difficoltà di Vallette. Solo poche settimane ero lì in uno dei punti di Torino Solidale. Dove decine di volontari e operatori – ai quali va tutto il nostro ringraziamento – aiutano quotidianamente le famiglie con beni alimentari e generi di prima necessità. In questi anni sono stati numerosi gli interventi, dagli spazi verdi al rifacimento del manto stradale, solo per fare degli esempi. Ora diamo un altro importante segnale concreto di rilancio per questo quartiere e per i suoi cittadini”.