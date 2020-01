Vallette in rivolta per la rimozione delle aiuole

Ancora polemiche in via delle Primule, alle Vallette, per la rimozione delle aiuole. In realtà recinzioni abusive collocate davanti ai civici 18/C e 18/F e ieri oggetto di una nuova polemica, con tanto di controllo da parte dei vigili. Per i residenti delle case popolari «abbelliscono e proteggono i condomini» e si trovano in giardini «curati e mantenuti dagli inquilini». Ma l’Agenzia di corso Dante non è dello stesso avviso.

Sul caso, infatti, è intervenuta proprio l’Atc che ricorda come «i giardini pertinenziali agli appartamenti al piano terreno di via delle Primule sono di pertinenza condominiale e pertanto non possono essere recintati per rimanere fruibili». A seguito delle ordinanze numero 207/2019 via delle Primule 18/C e numero 595/2019 via delle Primule 18/F emesse dalla Città di Torino, «al fine di evitare una onerosa sanzione amministrativa ai residenti interessati per le opere realizzate abusivamente, Atc sta provvedendo alla tempestiva rimozione delle recinzioni metalliche sulle parti comuni». Una rimozione comunicata tempestivamente ma che – a distanza di settimane – non smette di generar polemiche.