Valperga, botte alla moglie davanti ai figli minori: arrestato 33enne

I carabinieri della stazione di Cuorgnè hanno arrestato la scorsa notte un cittadino di nazionalità romena, 33enne, residente a Valperga, disoccupato, pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile di lesioni aggravate continuate e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

In particolare i militari sono intervenuti su richiesta dei vicini, allertati dalle urla della donna presso l’abitazione del soggetto che, in stato di evidente ebbrezza alcolica, stava percuotendo la moglie in presenza dei tre figli minori.

L’immediato intervento dell’equipaggio della stazione di Cuorgnè ha evitato più gravi conseguenze. Il giovane, recidivo per analoghi episodi di violenza occorsi in tempi recenti, è stato tratto in arresto in flagranza e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre la donna è stata condotta in ospedale per le cure del caso.

Un altro cittadino romeno, di 50 anni, è stato invece arrestato per maltrattamenti a Torino, nel quartiere Aurora, da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. L’uomo aveva minacciato e picchiato la moglie al culmine di un litigio. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati immediatamente e hanno arrestato l’uomo. La vittima, una romena di 46 anni, non è andata in ospedale.