Valsusa, blitz dei carabinieri nelle borgate: un arresto e una denuncia

Controlli a sorpresa dei carabinieri nelle borgate isolate della Valsusa. Nel pomeriggio di ieri i militari della compagnia di Susa si sono concentrati, anche in borghese, presso alcuni piccoli abitati della Bassa Valle, allo scopo di controllare persone e mezzi sospetti.

Obiettivo dell’operazione: prevenire i furti in abitazione. Notevole la collaborazione dei cittadini del posto, a cui i carabinieri si sono rivolti per chiedere informazioni utili e ragguagli. Solo nella serata di ieri, tra i comuni di Vaie, Villar Focchiardo e Sant’Antonino di Susa, sono state controllate 73 persone e 41 veicoli.

Una persona è stata denunciata perché trovata in possesso di un assegno risultato rubato, mentre altre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Torino perché trovate in possesso di modiche quantità di hashish. Nella giornata è stato anche arrestato un uomo sul quale pendeva un ordine di carcerazione per furto in abitazione e spaccio di droga.