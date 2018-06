Valsusa, frana a Bussoleno dopo un nubifragio: travolte alcune case, 200 gli sfollati [FOTO E VIDEO]

Emergenza maltempo a Bussoleno, in Valsusa, dove un fiume di acqua, fango e detriti è venuto giù dalla montagna in seguito a un nubifragio.

La frana si è staccata nella parte alta di via San Lorenzo e ha travolto anche alcune case di una borgata. E’ scattato il piano di evacuazione: duecento gli sfollati, accolti in un punto allestito dalla Croce Rossa di Susa. Si tratta delle persone che vivono nelle zone più a rischio.

#7giu 17:20, proseguono le operazioni di soccorso e i sopralluoghi tecnici da parte delle 18 squadre #vigilidelfuoco intervenute con 21 automezzi per la frana a #Bussoleno (TO). Al momento non sono segnalate persone disperse. In atto ricognizione aerea dell’elicottero #dragovf 51 pic.twitter.com/c1nk4tOj26

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 giugno 2018