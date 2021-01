Valsusa, tensioni al cantiere: 44 No Tav identificati e denunciati

Proseguono le indagini della Digos per le tensioni della giornata di ieri pomeriggio al cantiere di Chiomonte tra No Tav e forze dell’ordine.

DENUNCIATI IN 44

I manifestanti erano circa una sessantina, riunitisi in mattinata a Giaglione. Poi, incappucciati, si sono diretti verso il cantiere dove hanno iniziato a protestare creando disordini con lanci di pietre, petardi e bombe carta. Di questi sono 44 le persone identificate: saranno tutte denunciate per violazione delle norme anti Covid vigenti in Piemonte. Le autorità proseguiranno le indagini visionando i filmati di videosorveglianza.