Valsusa, ubriachi al volante a Capodanno: sette denunce

Controlli dei carabinieri a Oulx, Sauze d'Oulx, Sestriere, Claviere, Cesana Torinese e sull'intero comprensorio Via Lattea

Sette persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri della stazione di Sestriere e della compagnia di Susa nella notte di Capodanno.

I militari dell’Arma hanno effettuato posti di blocco a Oulx, Sauze d’Oulx, Sestriere, Claviere, Cesana Torinese e sull’intero comprensorio Via Lattea. Cinque le patenti ritirate; diversi i veicoli sequestrati in quanto sprovvisti di assicurazione. Numerosi gli automobilisti, soprattutto giovani, che si sono sottoposti all’alcol test prima di salire in macchina.