Van Gogh on Ice rinviato di un anno: si terrà il 3 dicembre 2021

La nota degli organizzatori: "Tutti i biglietti acquistati per lo spettacolo del 2020 saranno validi per la nuova data"

Spettacolo rinviato al prossimo anno. Van Gogh on Ice si farà, ma soltanto nel 2021. Ecco il comunicato ufficiale degli organizzatori: “In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del Covid-19 e alle relative nuove disposizioni ministeriali, Dimensione Eventi è spiacente di comunicare che lo spettacolo Van Gogh on Ice, previsto per il 4 dicembre, alle ore 21, al Palavela di Torino, viene reinviato al 3 dicembre 2021, alle ore 21, sempre al Palavela di Torino“.

“Lo zar Evgeni Plushenko e le stelle del pattinaggio mondiale, la musica di Edvin Marton e la sua orchestra live, il genio e la follia di Van Gogh danno quindi appuntamento al prossimo anno per poter entusiasmare il pubblico in totale sicurezza. Tutti i biglietti acquistati per lo spettacolo del 2020 – si legge nella nota – saranno validi per la data del 2021″.