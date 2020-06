Vanchiglia, preso topo d’auto: aveva appena rubato bottiglie di vino pregiato [FOTO]

Si sa, i “topi d’auto” hanno un ottimo fiuto. Sono quasi le tre di notte, in lungo Dora Napoli, quando un 42enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine per furti in autovettura, prende di mira un’auto in sosta, impugna il suo bastone di oltre un metro e spacca il vetro. Chissà se l’uomo era a conoscenza del prezioso bottino rinvenuto nel portabagagli.

Al suo interno, infatti, erano custodite numerose bottiglie di vino, alcune molto pregiate. Nel frattempo, un cittadino assiste alla scena e chiama il 112 NUE. Immediato l’intervento degli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia che rintracciano il 42enne in corso Vercelli.

In fase di perquisizione viene rinvenuto il bastone, della lunghezza di 120 cm, utilizzato per violare il veicolo e le due buste asportate, contenenti al loro interno le bottiglie di vino, un navigatore satellitare e un astuccio contenente diversi attrezzi da lavoro. L’intera refurtiva verrà poi riconsegnata al legittimo proprietario mentre l’uomo, con precedenti di polizia, arrestato per furto.