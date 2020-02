Vanchiglia, spacciatore sorpreso con un chilo di hashish

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno visto un cittadino straniero, noto ai poliziotti, transitare in via Urbino a bordo di una bicicletta. L’uomo, un cittadino marocchino di 31 anni, è prima entrato nel parcheggio di un supermercato dove ha lasciato la bici e poi si è diretto verso un’auto in sosta nella via.

Dopo aver armeggiato sul portellone posteriore dell’auto, il trentunenne ha prelevato una chiave dall’alloggiamento della targa. Con la stessa, ha aperto il veicolo ed è salito a bordo dal quale è disceso poco dopo dirigendosi nuovamente verso la bicicletta. Nel frangente, il cittadino marocchino si è reso conto della presenza dei poliziotti e si è dato alla fuga in direzione di via Cigna. Dopo un breve inseguimento a piedi, è stato fermato, in Strada del Fortino, dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Nel corso della perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno poi trovato, in corrispondenza del sedile anteriore lato passeggero, altri quattro panetti della stessa sostanza per complessivi 400 grammi. Nel vano portaoggetti, invece, gli agenti hanno rinvenuto 50 “datteri” contenenti hashish per un peso di mezzo chilo. Alla luce del rinvenimento, il trentunenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.