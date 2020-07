I vandali al campo dei girasoli: «Li strappano e li portano via»

A curare il piccolo campo dei girasoli (più che altro un’aiuola) è un residente del quartiere Barca. I fiori, una decina, si trovano nel cortile del distributore Esso di strada Settimo angolo via Ceresero. Seminati lo scorso mese di marzo, per essere pronti a fine luglio e metà agosto. Ed è proprio in questo periodo che i girasoli stanno cominciando a maturare e ad abbassare la testa, anche per via del peso. Ed è sempre in questo periodo che qualcuno si “diverte” a strapparli.

«Sono cinque anni che li piantiamo – racconta Tony Triolo, autore dell’iniziativa -. Lo facciamo per abbellire il quartiere. È un piccolo angolino di verde che cerchiamo di tenere con rispetto». Tutto in accordo con i responsabili del distributore di benzina, che uno sguardo lo danno appena possono. Nell’aiuola è presente anche un cartello che invita i padroni dei cani a non far salir sopra i loro animali.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI