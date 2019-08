I vandali devastano i bagni pubblici

Scritte sui muri e lavandini divelti. Per la terza volta i vandali hanno preso di mira i bagni pubblici dei giardini Levis di Chiomonte.

È successo nella notte tra il 12 e il 13 agosto, quando alcuni vandali si sono introdotti all’interno dei bagni pubblici e hanno divelto i lavandini in acciaio inox, rotto le cassette di cacciata, oltre ad aver fatto alcune scritte sulle pareti. Il fatto è stato denunciato dal Comune di Chiomonte ai carabinieri. Al momento però non si sa molto sui responsabili, anche perché in zona non sono presenti telecamere. «È già la terza volta che mettiamo a posto i bagni e li smontano – spiegano dall’ufficio tecnico comunale – succede ogni anno d’estate». Anche per questo però già da tempo in Comune si sta parlando di un progetto per installare un impianto di videosorveglianza che riguarderà principalmente il monitoraggio delle vie d’accesso al cantiere Tav ma anche altre zone delle città, tra cui proprio i giardini Levis. «Una prima stima portava a una cifra di circa 30mila euro – ha spiegato il sindaco, Roberto Garbati – uno studio di fattibilità successivo ha presentato costi superiori al doppio, quindi dobbiamo rifletterci con attenzione».