Vandali in azione nel parco di via Nole: bruciata la giostra dei bambini

Ridotta in cenere torretta di legno con scivolo. I cittadini invocano più sicurezza: chiesta l'installazione di telecamere

Vandali in azione, la scorsa notte, nell’area giochi di via Nole a Torino. I balordi hanno dato alle fiamme una torretta di legno con scivolo per bambini posizionata nell’ex area “Paracchi“, oggi parco attrezzato del quartiere San Donato, a un tiro di schioppo dalla scuola Margherita di Savoia.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento. Ai pompieri anche il compito di transennare la zona dichiarandola “inaccessibile”. Per fortuna il fuoco non si è esteso al resto della struttura.

I CITTADINI INVOCANO SICUREZZA

Si indaga ora sull’origine del rogo che sembra avere tutte le caratteristiche del classico gesto vandalico anche se, al momento, non si escludono altre piste. In ogni caso cresce la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini della zona. Da più parti viene invocata più sorveglianza nei giardini dell’area, anche con l’installazione di telecamere.