Vandali in azione nel quartiere Aurora, presa di mira la palestra Cecchi

Vandali di nuovo in azione nel quartiere Aurora a Torino. A una settimana dal raid in piscina questa volta a finire nel mirino è stata la palestra Cecchi. I balordi, agendo indisturbati, hanno forzato gli armadietti degli spogliatoi, danneggiando gli attrezzi sportivi e il materiale custodito all’interno della struttura di via Antonio Cecchi.

L’ACCUSA DEL PRESIDENTE DERI

“Ormai gli atti di vandalismo si ripetono in maniera periodica”, sbotta il presidente della circoscrizione 7, Luca Deri. “Abbiamo richiesto al Comune le telecamere e sistemi antintrusione. Per ora ancora nulla. Nel frattempo gli atti di vandalismo si ripetono con cadenza periodica” posta su Facebook, insieme con le foto della devastazione.

E’ IL SESTO RAID DALL’INIZIO DELL’ANNO

Quello della scorsa notte è il sesto raid vandalico messo a segno dall’inizio dell’anno, nel quartiere. I teppisti hanno preso di mira, nei mesi scorsi, anche la piscina Colletta di via Ragazzoni. La circoscrizione ha chiesto al Comune l’installazione di telecamere di sorveglianza e di sistemi antintrusione nelle sue strutture.