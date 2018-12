Vandali e incuria nei giardini: «Le aree gioco dimenticate»

Sono tanti i giochi, le altalene e gli scivoli che, ricoperti in questo periodo da un lieve strato di brina, sembrano essere stati dimenticati. Non il freddo però, ma vandali e degrado sono le ragioni che tengono lontani i bambini da alcune aree gioco della Circoscrizione 8. Nella lista delle “dimenticate”, spicca l’area dei giardini Battistini. Il parco al fondo di via Ventimiglia, in corso Maroncelli, appare infatti abitato solo da fantasmi. Di quella che una volta era l’altalena è rimasto unicamente lo scheletro e le casette di legno appaiono come simboli concreti dei tanti episodi di vandalismo perpetuatisi negli anni.

Decentrata, posta all’interno di un giardino non molto frequentato e ricoperto di foglie che evidentemente non vengono spazzate a dovere, l’area giochi è stata più volte presa di mira da gruppi di nomadi, che la utilizzavano per lavarsi e defecare all’aperto. «Abbiamo deciso di dismetterla – spiega il vicepresidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. È la prima volta che ci rendiamo conto di non essere in grado di supervisionare un’area giochi».

Gli alti costi di gestione, uniti alla cattiva nomea che il parco si è conquistato negli anni, hanno portato la Circoscrizione a pensare di smantellare i giochi per destinarli ad un’area che si spera avrà più fortuna, quella dei giardini di via Muratori, nelle vicinanze di una scuola.

Un triste destino anche quello dei giochi di via Oristano, nascosti all’interno del cortile del circolo Fioccardo e anche loro a rischio dismissione. Sono davvero rari i visitatori dell’area Oristano, ma quei pochi appaiano determinati a mantenerla in vita. Molto più frequentata, ma non come ci si aspetterebbe, l’area giochi di piazza Zara. Qui, scivoli e altalene sono in buone condizioni, ma sembrano essere diventati punto di ritrovo per bivacchi notturni. Cartoni di pizza gettati a terra, cestini che traboccano di rifiuti e lattine sparse in giro: è questo lo spettacolo che si trovano davanti le famiglie che portano i figli al parco la domenica mattina.

Tra vandali e maleducati della notte, una luce brilla in fondo al tunnel delle aree gioco della 8 ed è quella del rinnovato spazio all’interno del parco Di Vittorio. Ancora in fase di cantiere, il grande parco giochi all’aperto dovrebbe essere pronto entro fine gennaio, per la gioia dei più piccoli.