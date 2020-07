Vandali con la vernice alla scuola elementare: devastate tutte le aule

A Volpiano, nella notte tra giovedì e ieri, la scuola primaria Guglielmo da Volpiano è stata interamente vandalizzata: in cinque aule sono stati utilizzati alcuni barattoli di vernice, presenti nei locali per le attività del centro estivo, per sporcare pareti, pavimenti, arredi e lavagne interattive, mentre nel resto dell’edificio sono stati gettati a terra oggetti, spruzzata schiuma da barba, spezzati gessetti, danneggiate maniglie.

«Queste non sono ragazzate ma atti contro i cittadini di Volpiano – attacca il sindaco, Emanuele De Zuanne -. Sono comportamenti del tutto inaccettabili, a maggior ragione perché abbiamo appena vissuto momenti drammatici per l’emergenza coronavirus e c’è stato un grande impegno per riuscire a organizzare i centri estivi in questa difficile situazione. Dobbiamo tutti insieme, e ne faccio un mio appello, come comunità di Volpiano far fronte comune e dare una mano alla scuola».

Durissimo anche Andrea Cisotto, vicesindaco di Volpiano con delega al Patrimonio: «Non avrò pace finché non verranno trovati i colpevoli. Se a questi soggetti non interessa la scuola, vadano a sfogare la loro rabbia in mezzo ai prati; hanno creato un danno a chi vuole andare a scuola e a tutta la comunità».

Esprime amarezza anche la dirigente dell’Istituto comprensivo di Volpiano, Stefania Prazzoli: «Stiamo passando giorno e notte pensando a come far rientrare i bambini a scuola a settembre e adesso dobbiamo aggiungere la preoccupazione di una scuola danneggiata; l’edificio era stato interamente sanificato, bisogna rifare le pulizie, eseguire i lavori e non sappiamo neppure se le lavagne interattive potranno essere utilizzate. È un fatto vergognoso e credo che la comunità debba reagire indignata. Poche aule sono state risparmiate».

I danni sono ingenti: pareti, soffitti, tende, lavagne e soprattutto le Lim, che non si sa se siano recuperabili. La scuola sta predisponendo l’intervento di personale specializzato per pulire e rimediare il più possibile si danni, anche in vista del fatto che questi spazi sono utilizzati al momento dal centro estivo. «Al di là del danno economico, – conclude la dirigente – ci ferisce il danno morale».